Вадим Кстенин: «На Петровской набережной в Воронеже начались активные работы по благоустройству»

С наступлением теплой и сухой погоды закипели работы на Петровской набережной в Воронеже. Специалисты активно проводят благоустройство в рамках второй очереди реконструкции. Обновление общественного пространства ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом 22 марта сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем официальном телеграм-канале.
Он проинформировал горожан, что сейчас рабочие начали забивку свай и заливку бетона. Готовится к установке детская игровая площадка «Холмы» с тоннелями. Она явно порадует ребятишек и своим масштабом, и наполняемостью. Чего стоит только газон на ней. Он будет миксом натурального и искусственного.
Кроме того, на площадке для дрессировки животных устанавливают оборудование. Уже закуплены растения, необходимые для озеленения, а также материалы и оснащение.
Подрядчик заканчивает работы по перемещению грунта.
— Уже в апреле можно будет начать установку памп-трека и скейт-парка, вертикальную планировку территории и другое, — пояснил Вадим Кстенин.
И заверил: хотя деревья в районе производства работ защищены, держит вопрос бережного к ним отношения на усиленном контроле.
Кроме того, на первой очереди набережной идет инвентаризация состояния объектов. Активные работы подрядчик планирует начать уже на будущей неделе.
— Взятые на себя обязательства по срокам подрядные организации подтверждают, поручил коллегам возобновить постоянный контроль за объектом, — подытожил мэр.