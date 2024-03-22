Вадим Кстенин: «На Петровской набережной в Воронеже начались активные работы по благоустройству»

Он проинформировал горожан, что сейчас рабочие начали забивку свай и заливку бетона. Готовится к установке детская игровая площадка «Холмы» с тоннелями. Она явно порадует ребятишек и своим масштабом, и наполняемостью. Чего стоит только газон на ней. Он будет миксом натурального и искусственного.