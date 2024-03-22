Завывающие в ночи сирены не дают спать волгоградцам

Две ночи подряд жители Красноармейского района Волгограда обеспокоены тем, что слышат странные сирены. Видео и сообщения о доносящихся со стороны НПЗ звуках горожане выставляют в соцсетях.
По словам горожан, сирены они слышат в разных частях района. Доносится звук и на бульваре Энгельса, и в окрестностях нефтеперерабатывающего завода. Волгоградцев ночная тревога довольно сильно обеспокоила.
— Проводится учебная тренировка по авиационной опасности по новым вводным, — успокаивают сотрудники НПЗ в соцсетях.
Тем временем, на предприятии происходящее пока не комментируют. А волгоградцы просят, чтобы их предупреждали о таких вещах заранее.
Напомним, волгоградский НПЗ пострадал от атаки украинского беспилотника в феврале 2024 года. С тех пор нефтяники усилили меры безопасности.