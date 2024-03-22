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Завывающие в ночи сирены не дают спать волгоградцам

Почему воют сирены ночью в Красноармейском районе Волгограда.

Две ночи подряд жители Красноармейского района Волгограда обеспокоены тем, что слышат странные сирены. Видео и сообщения о доносящихся со стороны НПЗ звуках горожане выставляют в соцсетях.

По словам горожан, сирены они слышат в разных частях района. Доносится звук и на бульваре Энгельса, и в окрестностях нефтеперерабатывающего завода. Волгоградцев ночная тревога довольно сильно обеспокоила.

— Проводится учебная тренировка по авиационной опасности по новым вводным, — успокаивают сотрудники НПЗ в соцсетях.

Тем временем, на предприятии происходящее пока не комментируют. А волгоградцы просят, чтобы их предупреждали о таких вещах заранее.

Напомним, волгоградский НПЗ пострадал от атаки украинского беспилотника в феврале 2024 года. С тех пор нефтяники усилили меры безопасности.