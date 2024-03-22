«Умные» светофоры создали огромные пробки на Московском проспекте в Воронеже

Фотографии с взбунтовавшимися светофорами опубликовали в соцсетях народные наблюдатели в пятницу, 22 марта.
Ранее в администрации Воронежа сообщали, что на Московском проспекте установили сигнальные аппараты, подключённые к интеллектуальной транспортной системе. Включение в работу «умных» светофоров должно произойти позже. Но уже теперь оборудование ведёт себя своенравно.
Регулировщиков на перекрёстке водители не заметили. «Все едут на красный свет. Сколько же штрафов соберут?» — недоумевают воронежцы. Официальные службы пока не дают комментарии, а пробка, между тем, всё не рассасывается.