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«Умные» светофоры создали огромные пробки на Московском проспекте в Воронеже

Сегодня с утра светофоры на пересечении Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой Дивизии сбились с привычного ритма: на центральной магистрали горел только красный свет, на перпендикулярной улице — только зелёный.

Фотографии с взбунтовавшимися светофорами опубликовали в соцсетях народные наблюдатели в пятницу, 22 марта.

Ранее в администрации Воронежа сообщали, что на Московском проспекте установили сигнальные аппараты, подключённые к интеллектуальной транспортной системе. Включение в работу «умных» светофоров должно произойти позже. Но уже теперь оборудование ведёт себя своенравно.

Регулировщиков на перекрёстке водители не заметили. «Все едут на красный свет. Сколько же штрафов соберут?» — недоумевают воронежцы. Официальные службы пока не дают комментарии, а пробка, между тем, всё не рассасывается.