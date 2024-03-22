В мэрии отметили, что все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек. Выдача льготных лекарств будет производиться в полном объеме по тем же адресам.
О планируемой передаче сети в краевую собственность стало известно в феврале текущего года. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручал сохранить сеть в государственной собственности. Ликвидацию МУП проводят по поручению федерального правительства.
Вячеслав Рыжков.
Сеть муниципальных аптек Краснодара передают в краевую собственность
Депутаты городской Думы Краснодара согласовали передачу сети муниципальных аптек в собственность администрации Краснодарского края. Речь идет о МУП «Краснодарское городское аптечное управление», которое в будущем ликвидируют, а аптеки передадут в ГУП «Кубаньфармация», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В мэрии отметили, что все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек. Выдача льготных лекарств будет производиться в полном объеме по тем же адресам.