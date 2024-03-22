Сеть муниципальных аптек Краснодара передают в краевую собственность

В мэрии отметили, что все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек. Выдача льготных лекарств будет производиться в полном объеме по тем же адресам.



О планируемой передаче сети в краевую собственность стало известно в феврале текущего года. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручал сохранить сеть в государственной собственности. Ликвидацию МУП проводят по поручению федерального правительства.



Вячеслав Рыжков.