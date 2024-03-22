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Сеть муниципальных аптек Краснодара передают в краевую собственность

Депутаты городской Думы Краснодара согласовали передачу сети муниципальных аптек в собственность администрации Краснодарского края. Речь идет о МУП «Краснодарское городское аптечное управление», которое в будущем ликвидируют, а аптеки передадут в ГУП «Кубаньфармация», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Источник: Reuters

В мэрии отметили, что все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек. Выдача льготных лекарств будет производиться в полном объеме по тем же адресам.

О планируемой передаче сети в краевую собственность стало известно в феврале текущего года. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручал сохранить сеть в государственной собственности. Ликвидацию МУП проводят по поручению федерального правительства.

Вячеслав Рыжков.

медицина