Кологривый счел свое наказание «несоизмеримо жестоким»

«Я уже два дня провел в специзоляторе, условия я бы назвал не очень приятными. Я нахожусь там один, без достаточного количества еды, воды, душа, что считаю в свою сторону необязательным. Еще раз хочу подтвердить, что я свою вину признаю», — сказал актер.