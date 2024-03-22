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В Иркутской области досрочно сдать ЕГЭ планируют 25 человек

Ребята планируют досрочно сдать русский язык, математику, обществознание.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

22 марта стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до 22 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Всего в ЕГЭ в досрочный период в Приангарье примут участие 25 человек, из них только пять участников выбрали итоговые испытания в форме ЕГЭ, остальные будут сдавать государственный выпускной экзамен, — говорят в областном правительстве.

Ребята планируют досрочно сдать русский язык, математику, обществознание. В правительстве отметили, что в этом году досрочно ЕГЭ сдают реже.

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