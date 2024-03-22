Крутохвостов станет гендиректором новосибирского ХК «Сибирь»

30 апреля 2024 года контракт с нынешним гендиректором ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским перестает действовать. На его место возьмут мастера спорта России Льва Крутохвостова. В данный момент он возглавляет государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею “Сибирь”.