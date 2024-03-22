В Новосибирской области рассказали о мерах поддержки участников СВО

По словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, поддержка бойцов СВО и их семей — не разовая акция, а постоянный процесс. Внимание, по его мнению, следует уделять всем аспектам, по которым требуется помощь.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что практически 12 тысяч человек уже получили социальные паспорта. По ним оказывается адресная и натуральная помощь. В том числе во время отопительного сезона предоставлялось топливо, дети участников СВО были обеспеченны бесплатным питанием. Объем материальной помощи на указанных территориях обошелся в 15 миллионов рублей.
В Колыванском районе волонтеры помогали семьям участников СВО решать срочные бытовые вопросы, такие как получение стройматериалов, дров и угля, уборка придомовых территорий, вывоз мусора и так далее. В Кольцово детям организовали бесплатные посещения спортивных центров и бассейна. В городе Оби придумали интересный формат работы с молодежью — стали приглашать военнослужащих, приезжающих в отпуск, на встречу со школьниками. Вся эта работа проводилась при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области. Кроме этого, в регионе реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО.