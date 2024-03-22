В Красноярском крае снова подняли вопрос об эвтаназии бродячих животных

В Красноярском крае вновь подняли вопрос об эвтаназии бродячих собак. Сначала об этом заговорили в отдельно взятом сельсовете в Ачинском районе, затем на уровне самого района. А после недавнего нападения на школьника в Канском районе обсуждение вышло уже на краевой уровень.
Узаконить эвтаназию бездомных собак предложил депутат Законодательного Собрания Владимир Вахтель. Точнее озвучил мысли многих. Он написал об этом в своем телеграм-канале. И привел более чем красноречивую статистику: в 2023 году за медицинской помощью после нападения собак обратились 4 175 жителей края (это на 9,2% больше, чем годом ранее). И детей в этом показателе — 1574, то есть 37,7%.
Практика гуманного обращения с беспризорными животными себя не оправдала. Коллегу поддержали другие депутаты краевого парламента. Вопрос эвтаназии будет вынесен на обсуждение профильного комитета в ближайшие дни, сообщает «Проспект Мира».
На данный момент, закон об эвтаназии собак принят в шести российских регионах. Первыми на такой шаг пошли в Бурятии. Совсем недавно — Тува.