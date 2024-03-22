В Красноярском крае снова подняли вопрос об эвтаназии бродячих животных

Узаконить эвтаназию бездомных собак предложил депутат Законодательного Собрания Владимир Вахтель. Точнее озвучил мысли многих. Он написал об этом в своем телеграм-канале. И привел более чем красноречивую статистику: в 2023 году за медицинской помощью после нападения собак обратились 4 175 жителей края (это на 9,2% больше, чем годом ранее). И детей в этом показателе — 1574, то есть 37,7%.