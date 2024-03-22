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В Новосибирске медведь-людоед Леха вышел из 4-месячной спячки

Бурые медведи Леха и его подруга Валя впали в спячку около 4 месяцев назад.

Источник: Аргументы и факты

Весна пришла в Новосибирск, из зимней спячки окончательно вышли бурые медведи Леха и Варя. Об этом сообщил Новосибирский зоопарк в своем телеграм-канале.

Бурые медведи Леха и его подруга Валя впали в спячку около 4 месяцев назад. За это время они неоднократно просыпались, пили воду, а потом снова засыпали.

После окончания зимы из спячки они вышли окончательно, но происходило это постепенно. Пробуждение началось еще 9 марта. С каждым днем период активности медведей увеличивался. После этого сотрудники зоопарка начали подкармливать животных.

Буквально 20 марта они проснулись и вышли из своих берлог на улицу. Медведи попробовалиина вкус снег и обошли свои вольеры.

«И Леха, и Валя выглядят по-весеннему похудевшими. Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки», — написали в Новосибирском зоопарке.

флора и фауна