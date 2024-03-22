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Объявлены победители суперпризов акции «Рахмат» в Башкирии

Разыгрывались путевки на отдых, квартира и два автомобиля.

Сегодня 22 марта, в прямом эфире телеканала БСТ были озвучены победители суперпризов акции «Рахмат». Она проходила в дни выборов Президента РФ, с 15 по 17 марта.

Разыгрывались сертификат на семейный отдых в г. Сочи, сертификат на санаторно-курортное лечение и отдых в санатории Республики Башкортостан, два автомобиля «Нива» и квартира в ЖК «Novaland».

Выигрышные билеты:

БА-113814 — сертификат на семейный отдых в г. Сочи;

БА-133339 — сертификат на санаторно-курортное лечение и отдых в санатории Республики Башкортостан;

АШ-130108 — автомобиль «Нива»;

АС-022322 — автомобиль «Нива»;

АФ-021333 — квартира в ЖК «Novaland».

Сегодня запланирован еще один розыгрыш дополнительных путевок на отдых в г. Сочи и санаториях Башкирии, а также другие призы. Результаты будут объявлены позже.