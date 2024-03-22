Новосибирский областной суд отклонил протест по делу актера Кологривого

В пятницу, 22 марта, Новосибирский областной суд рассмотрел и отклонил протест прокуратуры на решение по делу Никиты Кологривого. Актер будет находиться в ИВС в течение семи суток.
Прокуратура Центрального района сочла слишком мягким наказание по делу о мелком хулиганстве. Прокурор так же указывал на то, что в решении не был учтен общественный резонанс, публикации в СМИ и доступность данных о проступке Никиты Кологривого и его наказании. Ведомство предлагало ужесточить наказание и продлить срок содержания в ИВС до 15 суток. После изучения аргументов сторон и представленных документов, Новосибирский областной суд отклонил протест прокурора, признав решение Центрального районного суда в отношении Никиты Кологривого законным и обоснованным.
Напомним, поведение Никиты Кологривого в новосибирском баре стало одной из главных тем не только местной, но федеральной новостной повестки. Этот эпизод уже прокомментировали десятки общественных деятелей и деятелей культуры.