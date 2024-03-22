Новосибирский областной суд отклонил протест по делу актера Кологривого

Прокуратура Центрального района сочла слишком мягким наказание по делу о мелком хулиганстве. Прокурор так же указывал на то, что в решении не был учтен общественный резонанс, публикации в СМИ и доступность данных о проступке Никиты Кологривого и его наказании. Ведомство предлагало ужесточить наказание и продлить срок содержания в ИВС до 15 суток. После изучения аргументов сторон и представленных документов, Новосибирский областной суд отклонил протест прокурора, признав решение Центрального районного суда в отношении Никиты Кологривого законным и обоснованным.