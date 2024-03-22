В Новосибирской области барсук вышел из спячки и укусил женщину

— Барсук уже успел перейти подвесной мост реки Иня и направился в центр города. Сотрудники поспешили за ним в объезд. Зверь оказался не робкого десятка и отправился обратно. В конце концов люди его настигли и «выстрелили». Через пару минут он был обездвижен у ближайшего частного дома, подействовал препарат для наркоза. Его изолировали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение, — отметил в разговоре с изданием начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.