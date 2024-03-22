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В Новосибирской области барсук вышел из спячки и укусил женщину

В Тогучинском районе Новосибирска барсук вышел из спячки и укусил женщину. Об этом пишет «Тогучинская газета».

Известно, что к властям обратилась одна из местных жительниц. Информацию об укусе подтвердили свидетели. После получения сообщения от сибирячки на место оперативно выехала группа, которая вооружилась специальным духовым ружьем.

— Барсук уже успел перейти подвесной мост реки Иня и направился в центр города. Сотрудники поспешили за ним в объезд. Зверь оказался не робкого десятка и отправился обратно. В конце концов люди его настигли и «выстрелили». Через пару минут он был обездвижен у ближайшего частного дома, подействовал препарат для наркоза. Его изолировали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение, — отметил в разговоре с изданием начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.

Животное передали под наблюдение ветеринарам. Специалистам предстоит выяснить, не болен ли барсук бешенством. Если со зверьком будет все хорошо — его выпустят обратно в дикую природу.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области будут отстреливать волков и медведей. Редакция также писала о том, что в 2023 году в Новосибирской области от рук браконьеров погибли почти 150 животных. Читайте также: стали известны районы-лидеры по туберкулезу в Новосибирской области.

Егор САФРОНОВ.

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