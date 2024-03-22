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Вузы и колледжи Беларуси впервые проведут единый день открытых дверей

Выпускники школ, которые в этом году станут абитуриентами, смогут подробнее узнать о процессе поступления.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Высшие учебные заведения Беларуси, а также колледжи впервые проведут единый день открытых дверей, сообщила пресс-служба Минобразования.

Мероприятия начнутся с самого утра и будут проходить до вечера субботы 23 марта.

В акции примут участие около 300 вузов и колледжей по всей стране.

Преподаватели и студенты расскажут будущим абитуриентам и их родителям об особенностях вступительной кампании-2024, бюджетных местах, познакомят с учебными программами.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе БГПУ, участие в едином дне примут представители факультетов, институтов, филиалов кафедр.

«Будут работать информационные площадки в холлах БГПУ, вестись работа с абитуриентами в формате “равный обучает равного” и так далее», — сообщили в вузе.

Дни открытых дверей в вузах и колледжах будут проводиться и в дальнейшем.

После 1 апреля каждое учебное заведение опубликует контрольные цифры приема. Тогда же станет известно, сколько мест выделено на бюджетной форме обучения, а сколько на платной.