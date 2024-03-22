Режиссер Учитель прокомментировал карьерные возможности Никиты Кологривого

Известный режиссер Алексей Учитель оценил карьерные возможности Никиты Кологривого после дебоша в новосибирском баре.
Актера арестовали на семь суток. Он устроил конфликт в ночь на 19 марта. 20-го числа Кологривого задержали в гостинице и доставили на допрос. В отношении звезды возбудили административное дело.
Алексей Учитель назвал Кологривого талантливым актером, но ему очевидно нужно подумать над своим поведением. Слова режиссера приводит издание KP.RU.
«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране», — уточнил Учитель.
Он пожелал актеру грамотно расставлять приоритеты и заняться поиском себя на экране.