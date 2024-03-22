Торжественный запуск фонтанов в Петергофе перенесли на 27 апреля

Совсем скоро в Петербурге вновь забьют фонтаны. До этого осталось подождать всего чуть больше месяца. Первые из них заработают в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Случится это 20 апреля. Но вот торжественный пуск фонтанов, а вместе с ним и официальное открытие сезона состоится неделей позже, то есть 27 апреля. При этом ранее эту церемонию планировали провести 20-го числа. Но из-за погодных условий мероприятие пришлось перенести. Об этом сообщили в пресс-службе «Петергофа».