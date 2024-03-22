Торжественный запуск фонтанов в Петергофе перенесли на 27 апреля

Совсем скоро в Петербурге вновь забьют фонтаны. До этого осталось подождать всего чуть больше месяца. Первые из них заработают в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Случится это 20 апреля. Но вот торжественный пуск фонтанов, а вместе с ним и официальное открытие сезона состоится неделей позже, то есть 27 апреля. При этом ранее эту церемонию планировали провести 20-го числа. Но из-за погодных условий мероприятие пришлось перенести. Об этом сообщили в пресс-службе «Петергофа».
— Торжественный пуск фонтанов переносятся из-за медленного стаивания льда в водоемах водоподводящей системы, несмотря на теплую весну, — объяснили в пресс-службе.
Тем не менее, фонтаны в Нижнем парке забьют с 20 апреля. Они будут работать каждый день с 10:00 до 18:00, но с небольшими перерывами на технические работы. При этом насладиться их красотой до официального старта сезона можно будет бесплатно.
Кстати, весенний праздник фонтанов переносить не стали. Он по-прежнему назначен на 18 мая.
Добавим, что в 2023 году в Петербурге сезон фонтанов стартовал 22 апреля. А когда их включат по всему городу в этом году, остается неизвестным. Не исключено, что это произойдет вместе с началом сезона в «Петергофе».