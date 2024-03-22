В Новосибирске гимнастка станцевала на льдине, плывущей по Оби

22 марта новосибирцы заметили на Оби гимнасту, танцующую на льдине. Проект с семикратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Анжелой Кулагиной представил новосибирский парапланерист Александр Орлов.
Суть его заключается в том, что льдина, с установленным на ней кольцом, отплывает от Бугринского моста, плывет по Оби мимо Михайловской набережной и доплывает до Аквапарка. В это время гимнастка на снаряде делает гимнастические фигуры.
В беседе с КП-Новосибирск спортсменка отметила, что для нее это первый опыт выступления на воде.
— Честно говоря, не знаю, как я согласилась, потому что даже в залах всегда закрываю двери и окна. А тут придется выступать при таком холоде, — призналась КП-Новосибирск Анжела Кулагина.
К слову, все выступление женщина провела в одном гимнастическом комбинезоне. Комфортом пришлось пожертвовать ради красивого номера. По словам гимнастки, тонкая одежда создает у зрителя чувство легкости.