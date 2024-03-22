Челябинская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки в предстоящие выходные

Так, прежде всего, сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей. В случае выявления признаков алкогольного или наркотического опьянения им грозит административное наказание в виде лишения права управления на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. При повторном вождении в нетрезвом виде наступает уголовная ответственность.