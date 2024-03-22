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Челябинская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки в предстоящие выходные

Челябинская Госавтоинспекция анонсировала масштабные проверки в предстоящие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На территории региона пройдут сплошные проверки водителей, направленные на выявление грубых нарушений правил дорожного движения», — говорится в комментарии.

Так, прежде всего, сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей. В случае выявления признаков алкогольного или наркотического опьянения им грозит административное наказание в виде лишения права управления на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. При повторном вождении в нетрезвом виде наступает уголовная ответственность.

ГИБДД