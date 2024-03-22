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В Омске спрогнозировали активное таяние снега в ближайшие дни

Уже в ближайшую субботу, 23 марта 2024 года, в Омске ожидается сильное потепление до +8 градусов, что приведет к активному снеготаянию, сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на синоптиков.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 765 мм рт. ст. +6°

Аналогичная теплая погода, но уже с осадками в виде снега и дождя, ожидается и в воскресенье, 24 марта.

В мэрии Омска в связи в этим рассказали об очистке ливневок, вывозе снега и откачке талых вод, чтобы избавить омские улицы от обилия воды.

На особом контроле сегодня остаются 293 места потенциального подтопления.

В администрации напомнили, что дворах жилых домов обязанность по уборке и вывозу снега закреплена за УК, на прилегающих территориях — за хозсубъектами, дороги и территории общего пользования — за УДХБ.