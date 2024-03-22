В Омске спрогнозировали активное таяние снега в ближайшие дни

Аналогичная теплая погода, но уже с осадками в виде снега и дождя, ожидается и в воскресенье, 24 марта.
В мэрии Омска в связи в этим рассказали об очистке ливневок, вывозе снега и откачке талых вод, чтобы избавить омские улицы от обилия воды.
На особом контроле сегодня остаются 293 места потенциального подтопления.
В администрации напомнили, что дворах жилых домов обязанность по уборке и вывозу снега закреплена за УК, на прилегающих территориях — за хозсубъектами, дороги и территории общего пользования — за УДХБ.