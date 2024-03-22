Мэрия выдала разрешение на строительство Соборной мечети в Екатеринбурге

Разрешение было выдано 20 марта и будет действовать до 20 марта 2026 года.



Как указано в разрешении, мечеть появится на участке площадью 8 га рядом с Шувакишским лесопарком. Вместимость мечети площадью 3,3 тыс. кв. м составит 550 человек, а ее высота — 47,3 м. На территории также появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников со встроенными помещениями общественного и религиозного назначения. Здесь, согласно характеристикам, на минус втором этаже сделают автостоянку, там же оборудуют тахаратхану (комнату для омовения), площадью 121 кв. м, также она появится на первом этаже (119,3 кв. м) и третья тахаратхана будет иметь площадь 255 кв. м. Также будет вестись строительство насосной станции пожаротушения.



В Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» «Ъ-Урал» также подтвердили, что от мэрии было получено разрешение на строительство Соборной мечети и мусульманского образовательного центра.



Напомним, Соборную мечеть планировалось построить еще в 2006 году. Тогда под ее строительство власти зарезервировали земельный участок на берегу Исети, там планировалось создать Площадь мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось.