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Сегодня в Узбекистане отмечают День работников системы махалли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 22 марта в Узбекистане объявлен днем работников системы махалли. В свой профессиональный праздник награждены отличившиеся сотрудники махаллей и работники социальных учреждений, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно указу президента, в число награжденных вошли наряду с активистами махаллей, представители медучреждений, библиотек, учебных центров и других учреждений социальной сферы. В числе полученных наград ордена «Меҳнат шуҳрати», «Дўстлик», «Соғлом авлод учун “и “Саломатлик”, а также медали “Содиқ хизматлари учун”, “Жасорат”, “Соғлом турмуш”, “Келажак бунёдкори “и “Шуҳрат”.

Отмечается, что награжденные внесли свой вклад в повышение роли и авторитета махалли в обществе, выведение на новый уровень деятельности органов самоуправления в стране, вклад в бережное сохранение многовековых традиций, укрепление атмосферы дружбы и согласия между народами, всестороннюю поддержку института семьи.

Напомним, что об учреждении 22 марта Дня работников системы махалли президент объявил в феврале 2020 года.