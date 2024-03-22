Сегодня в Узбекистане отмечают День работников системы махалли

Отмечается, что награжденные внесли свой вклад в повышение роли и авторитета махалли в обществе, выведение на новый уровень деятельности органов самоуправления в стране, вклад в бережное сохранение многовековых традиций, укрепление атмосферы дружбы и согласия между народами, всестороннюю поддержку института семьи.