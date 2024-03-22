Запрет алкомаркетов во дворах и индексация пенсий: что изменится в Самарской области с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля 2024 года региональные власти в России будут иметь право запрещать торговлю спиртным в магазинах и точках общепита в многоквартирных домах или прилегающих территориях. Это касается в первую очередь магазинов, зарегистрированных как точки общепита. Власти также смогут сократить время продажи алкоголя в барах и кафе, которые находятся в жилых домах. На рестораны эти ограничения не распространяются.