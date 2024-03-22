Запрет алкомаркетов во дворах и индексация пенсий: что изменится в Самарской области с 1 апреля 2024 года

Во втором месяце весны 2024 года в России ожидается несколько положительных нововведений, которые призваны стать на защиту прав человека, а также усовершенствовать систему сдачи экзаменов в ГИБДД. Рассказываем, что изменится в Самарской области с 1 апреля 2024 года.
Индексация пенсий
С 1 апреля 2024 года социальная пенсия повысится на 7,5%. Так, социальная выплата по старости, инвалидности 2-й группы, по потере кормильца и малочисленным народам Севера увеличится с 7153,33 до 7733,34 рубля. Следующее плановое повышение этой выплаты произойдет 1 апреля 2025 года.
Запрет алкогольных магазинов в жилых домах
С 1 апреля 2024 года региональные власти в России будут иметь право запрещать торговлю спиртным в магазинах и точках общепита в многоквартирных домах или прилегающих территориях. Это касается в первую очередь магазинов, зарегистрированных как точки общепита. Власти также смогут сократить время продажи алкоголя в барах и кафе, которые находятся в жилых домах. На рестораны эти ограничения не распространяются.
Продление срока действия водительских прав на три года
Срок действия водительских прав граждан РФ, который заканчивается в 2024 и 2025 годах, будет автоматически продлен на три года — до 2027 и 2028 годов соответственно. При этом заменить документ можно в любой момент. Прошлое продление срока действия прав до 2022 и 2023 годов остается неизменным. Документы нужно заменить до 2025 и 2026-го.
Изменение правил сдачи экзамена в ГИБДД
На практическом экзамене по вождению в ГИБДД разрешат больше ошибаться — штрафные баллы увеличат с пяти до семи. А вот система пересдачи усложнится — если ученик автошколы провалил три экзамена подряд, то повторно сдать практику он сможет только через шесть месяцев, но не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.
Снижение порога для беспошлинных интернет-покупок
1 апреля 2024 года порог для беспошлинных онлайн-покупок снизится с 1 тысячи евро до 200 евро. Эта сумма является обычной, просто в 2022 году порог временно повышали для поддержки «серого» импорта. Сейчас пошлина равна 15% от стоимости товара и от превышения порога цены. Возможно, это нововведение приведет к повышению цен на импортные товары на российских маркетплейсах на 10−15%.
Меняется определение «перепланировки»
С 1 апреля 2024 года вступает в силу закон, уточняющий понятие перепланировки и ускоряющий перевод жилого помещения в нежилое. Пока перепланировка — это изменение конфигурации помещения с внесением правок в техпаспорт. Новый закон гласит, что отныне перепланировка — это изменение границ или площади помещения либо образование новых помещений. То есть теперь это любое изменение площади жилья. Новый закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений. Росреестр должен утвердить акт приемочной комиссии в течение 30 дней.