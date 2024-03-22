Бастрыкин поручил возбудить дело на чиновников Чебаркуля из-за ветхого общежития

«В здании с высокой степенью износа более 20-ти лет не проводился капитальный ремонт, крыша протекает, фундамент и стены разрушаются, в перекрытиях трещины, подвал затоплен. До настоящего времени, несмотря на многочисленные обращения граждан, администрация отказывает в признании здания аварийным и подлежащим расселению», — говорится в комментарии.