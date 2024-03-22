Бастрыкин поручил возбудить дело на чиновников Чебаркуля из-за ветхого общежития

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить дело на чиновников Чебаркуля (Челябинская область) из-за ветхого общежития, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что информация о нарушении прав жильцов поступила в приемную главы ведомства в соцсетях.
«В здании с высокой степенью износа более 20-ти лет не проводился капитальный ремонт, крыша протекает, фундамент и стены разрушаются, в перекрытиях трещины, подвал затоплен. До настоящего времени, несмотря на многочисленные обращения граждан, администрация отказывает в признании здания аварийным и подлежащим расселению», — говорится в комментарии.
Уточняется, что в региональном следственном управлении уже проводится процессуальная проверка.
«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — добавили в СКР.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.