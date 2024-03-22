В МЧС назвали самые опасные из-за потепления водоемы Красноярского края

Напомним, что днем 23 марта в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.