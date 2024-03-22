22 марта в МЧС назвали самые опасные из-за потепления водоемы Красноярского края. Риск происшествий на льду высок на следующих участках:
— на Енисее (территории Красноярска, а также Балахтинского, Енисейского, Туруханского, Шушенского и Таймырского районов);
— на Чулыме (Назаровский район);
— на Кане (Канский район);
— на Тубе (Курагинский район);
— на озере Большое (Шарыповский муниципальный округ).
Спасатели призывают жителей региона соблюдать технику безопасности и не выходить на тонкий лед.
Напомним, что днем 23 марта в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.