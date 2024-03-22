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В МЧС назвали самые опасные из-за потепления водоемы Красноярского края

Из-за погоды лед уже стал тоньше.

Источник: Комсомольская правда

22 марта в МЧС назвали самые опасные из-за потепления водоемы Красноярского края. Риск происшествий на льду высок на следующих участках:

— на Енисее (территории Красноярска, а также Балахтинского, Енисейского, Туруханского, Шушенского и Таймырского районов);

— на Чулыме (Назаровский район);

— на Кане (Канский район);

— на Тубе (Курагинский район);

— на озере Большое (Шарыповский муниципальный округ).

Спасатели призывают жителей региона соблюдать технику безопасности и не выходить на тонкий лед.

Напомним, что днем 23 марта в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

МЧС