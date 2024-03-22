Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

В рамках строительства московского городского вокзала Шелепиха завершено создание сразу нескольких ключевых объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
В частности, переоборудован существующий железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом в автодорожный, а также построен еще один, автомобильный. Улично-дорожная сеть приведена в порядок.
Кроме того, в рамках проекта проложили 2,42 километра дорог, которые связали микрорайон Мукомольного проезда со Звенигородским шоссе. Проезжать по Шелепихинскому шоссе к Шмитовскому проезду стало комфортнее. К августу 2024 года достроят проезд вдоль дома 1 на Шелепихинском шоссе и съезды на расположенные рядом улицы.
«В 2025-м достроим путепровод на Береговом проезде. Таким образом удастся соединить сразу три района столицы — Пресненский, Филевский Парк и Хорошевский. Добираться до дома, работы и многих социальных объектов будет значительно проще», — отметил мэр Москвы.
В целом благодаря реализации проекта создания московского городского вокзала Шелепиха у жителей и гостей города появятся новые альтернативные маршруты до станции метро «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, пассажирских платформ Тестовская четвертого Московского центрального диаметра и Шелепиха и Деловой Центр Московского центрального кольца. Кроме того, улучшится транспортная доступность Москва-Сити.
«В непосредственной близости, в пешей доступности от нового вокзала проживает порядка 20 тысяч человек. Также данный путепровод открывает новые транспортные возможности для двух округов — Центрального и Северо-Западного. Кроме того, в рамках реализации этого проекта создаем также большую улично-дорожную сеть при строительстве новых микрорайонов. Сегодня мы запускаем движение по двум путепроводам, и это, конечно, существенно снизит время в пути как для пешеходов, так и для автомобилистов», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
К августу 2024 года планируется завершить работы по строительству проезда вдоль жилого дома на Шелепихинском шоссе (дом 1), а также съездов на расположенные рядом Шмитовский проезд и Шелепихинское шоссе.
Всего в рамках проекта прокладывают 3,41 километра дорог и 2,7 километра инженерных коммуникаций. Специалисты также разобьют два гектара газона и высадят березы, ивы и клены.