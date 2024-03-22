Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

«В непосредственной близости, в пешей доступности от нового вокзала проживает порядка 20 тысяч человек. Также данный путепровод открывает новые транспортные возможности для двух округов — Центрального и Северо-Западного. Кроме того, в рамках реализации этого проекта создаем также большую улично-дорожную сеть при строительстве новых микрорайонов. Сегодня мы запускаем движение по двум путепроводам, и это, конечно, существенно снизит время в пути как для пешеходов, так и для автомобилистов», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.