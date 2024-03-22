Новосибирские врачи спасли ребенка со 115-градусным сколиозом

После нескольких отказов в других клиниках семья обратилась в НИИТО в Новосибирске. Врачи принялись за сложный случай и успешно провели операцию. После вмешательства Ангелина выросла на восемь сантиметров, а угол искривления позвоночника уменьшился в четыре раза.