Новый патриотический проект «В кругу СВОих» стартовал в Нижегородской области

Военнослужащие специальной военной операции и волонтеры, которые регулярно оказывают помощь жителям Донбасса, встретились со студентами физического факультета ННГУ им. Лобачевского и рассказали о своем участии в СВО и реалиях жизни на освобожденных территориях. Встреча стала стартом нового патриотического и просветительского проекта «В кругу СВОих».
Встреча стала стартом нового патриотического и просветительского проекта «В кругу СВОих».
Цикл встреч бойцов СВО с учащимися вузов, техникумов, колледжей Нижнего Новгорода уже запланирован до конца 2024 года. Организаторами проекта выступили правительство Нижегородской области, Дом народного единства и центр патриотического воспитания, социального развития молодежи и защиты исторического наследия «Чкалов».
«Наша задача — познакомить нижегородскую молодежь с теми, кто защищает новые российские регионы и помогает их жителям адаптироваться к новой жизни. Учащиеся нижегородских высших и средних учебных заведений могут почерпнуть от участников исторических событий много важной и полезной информации, это поможет им сформировать свою гражданскую позицию», — отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
Героями первой встречи в ННГУ стали волонтеры центра «Чкалов» Давид Купатадзе и Семен Козлов, а также военнослужащие разведывательного отряда с позывными «Чекпоинт» и «Руж».
«Мы видим интерес в глазах молодых людей. И преимущественно положительную реакцию. Мы не расставляем какие-то акценты в своих выступлениях, а даем ответы на вопросы, которые есть у ребят. Мы не можем дать потеряться нашему молодому поколению, как случилось на Украине», — поделился 25-летний «Руж».
Молодые бойцы и активисты молодежного движения разговаривали с первокурсниками на одном языке, отвечали на все вопросы — о службе, об отношении местного населения к российским военнослужащим, о мировоззрении бойцов.
«Если спецоперация и повлияла на меня, то непринципиально. Я всегда считал, что нет лучшего служения, чем стоять за свою страну, за свой народ. Если нужно, то и жизнь отдать. И только укрепился в своих взглядах», — подчеркнул 27-летний «Чекпоинт».
Значение волонтерской работы и роль нижегородцев в деле помощи жителям освобожденных территорий раскрыл для участников встречи заместитель руководителя центра «Чкалов» Давид Купатадзе.
«Волонтеры нашей организации регулярно бывают в ДНР и знают, как живется людям под звуки ПВО, без нормальной связи, электронных сервисов. Наши ребята помогали и беженцам в центрах временного размещения, и постоянным жителям. Оказывали всевозможную гуманитарную помощь, сами изготавливали сухие души для бойцов. В 2022 году мы работали в Мариуполе: оказывали первую медицинскую помощь, обеспечивали продуктами, помогали людям оформить документы, перебраться из опасных мест на безопасную территорию», — рассказал Давид Купатадзе.
Как признались студенты — участники встречи, знакомство с волонтерами и бойцами СВО произвело на студентов неизгладимое впечатление. Некоторые из участников встречи заявили о готовности стать волонтерами, помогать интеграции населения новых регионов в единое российское пространство, защищать интересы России всеми силами.
«Сегодня я познакомился с людьми, которые вершат историю на линии фронта и в тылу. Почувствовал их патриотизм, желание помогать своей Родине. Много узнал, хотелось поговорить подольше», — поделился студент первого курса физфака ННГУ Кирилл.
Напомним, регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте дом-единства.рф.
Как уже сообщалось, в Нижегородской области для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ от региона с 1 марта, установлена новая единовременная региональная выплата в 500 тыс. рублей. Суммарно единовременная материальная поддержка с учетом федеральной выплаты достигает 695 тыс. рублей. Кроме того, по контракту с Минобороны военнослужащие, уже вне зависимости от специальности, получают от 204 тыс. рублей в месяц.
Также в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Подробную информацию о службе по контракту в зоне СВО, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.