Новый патриотический проект «В кругу СВОих» стартовал в Нижегородской области

«Если спецоперация и повлияла на меня, то непринципиально. Я всегда считал, что нет лучшего служения, чем стоять за свою страну, за свой народ. Если нужно, то и жизнь отдать. И только укрепился в своих взглядах», — подчеркнул 27-летний «Чекпоинт».