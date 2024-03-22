В Новосибирском зоопарке вышли из спячки медведи

Уже в марте, как отмечают зоологи, бурые медведи выходили из спячки постепенно, начиная с 9 числа. Им стали приносить корм, и с каждым днём косолапые бодрствовали всё дольше. А 20 марта проснулись окончательно и вышли из свои берлог на улицу. Там они втянули носами свежий воздух, попробовали на вкус снег и деловито обошли свои вольеры.