В Новосибирском зоопарке вышли из спячки медведи

Бурые и гималайские медведи вышли из спячки в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Так, бурые медведи Лёха и Валя проспали четыре месяца. При этом они ненадолго просыпались в феврале, когда устанавливалась тёплая погода, пили воду, а затем снова крепко засыпали. По словам специалистов, так же представители этого вида ведут себя и в дикой природе.
Уже в марте, как отмечают зоологи, бурые медведи выходили из спячки постепенно, начиная с 9 числа. Им стали приносить корм, и с каждым днём косолапые бодрствовали всё дольше. А 20 марта проснулись окончательно и вышли из свои берлог на улицу. Там они втянули носами свежий воздух, попробовали на вкус снег и деловито обошли свои вольеры.
Специалисты отмечают, что и Лёха, и Валя заметно похудели за время спячки и теперь будут восполнять запасы специально сваренным для них вареньем, а также кашей, рыбой, овощами и фруктами, которые они очень любят..
Помимо бурых медведей, из спячки вышла также гималайская медведица Челси. Теперь её тоже можно увидеть прогуливающейся по территории вольера.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что белые медведи в Новосибирском зоопарке открыли купальный сезон.