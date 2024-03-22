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В Петербурге досрочно завершили ремонт на Вантовом мосту

Ремонт деформационного шва на Вантовом мосту в составе КАД закончили досрочно 22 марта. Начались работы на 75-м километре кольцевой дороги 18 марта, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Ремонт перекрыл движение по первой и второй полосе на внешнем кольце со стороны Октябрьской набережной.

Ранее «МК в Питере» рассказал о сроках строительства первого этапа КАД-2 вокруг Петербурга.