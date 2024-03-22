В Петербурге досрочно завершили ремонт на Вантовом мосту

Ремонт перекрыл движение по первой и второй полосе на внешнем кольце со стороны Октябрьской набережной.
Ранее «МК в Питере» рассказал о сроках строительства первого этапа КАД-2 вокруг Петербурга.
Ремонт деформационного шва на Вантовом мосту в составе КАД закончили досрочно 22 марта. Начались работы на 75-м километре кольцевой дороги 18 марта, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ремонт перекрыл движение по первой и второй полосе на внешнем кольце со стороны Октябрьской набережной.
Ранее «МК в Питере» рассказал о сроках строительства первого этапа КАД-2 вокруг Петербурга.