Пять омичей могли заразиться смертельным заболеванием

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Омской области зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных бешенством. Заражённую лису обнаружили в деревне Голубовка Седельниковского района. Животное забежало на территорию личного подсобного хозяйства. Риску заражения подверглись пять человек. Им прописали курс лечебно-профилактических прививок.