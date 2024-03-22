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Пять омичей могли заразиться смертельным заболеванием

В деревню области прибежала заражённая бешенством лиса.

Источник: Om1.ru

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Омской области зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных бешенством. Заражённую лису обнаружили в деревне Голубовка Седельниковского района. Животное забежало на территорию личного подсобного хозяйства. Риску заражения подверглись пять человек. Им прописали курс лечебно-профилактических прививок.

В деревне провели дезинфекцию. 172-м домашним и сельскохозяйственным животным поставили прививки. Выяснилось, что одна собака контактировала с лисой. За ней на 10 дней установили наблюдение.

здоровье