«21 тысяча проб за год»: «КрасКом» протестировал воду в Красноярске по всем показателям

«Красноярску повезло с природными условиями в части получения чистой и вкусной питьевой воды, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Когда воду с красноярских водозаборов привезли на дегустационный конкурс в Нижний Новгород, попробовав ее, эксперты не сразу поверили, что это не специально подготовленная бутилированная, а просто очищенная природой енисейская водопроводная вода. Поэтому наша задача — сохранить высокое качество воды на всем пути ее следования: от водозаборных сооружений до квартир горожан.