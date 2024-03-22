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«21 тысяча проб за год»: «КрасКом» протестировал воду в Красноярске по всем показателям

«КрасКом» раскрыл результаты исследований водопроводной воды за 2023 год с разбивкой по водозаборам. Публикация данных приурочена ко Всемирному дню воды, который отмечается сегодня — 22 марта.

Источник: Reuters

В течении прошлого года лаборанты Центра контроля качества воды предприятия провели анализы по 70 показателям более 21 тыс. водных проб, отобранных в школах, детских садах, больницах и на вводе в жилые дома.

Результаты анализов подтвердили соответствие водопроводной воды санитарным и гигиеническим нормативам.

«Красноярску повезло с природными условиями в части получения чистой и вкусной питьевой воды, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Когда воду с красноярских водозаборов привезли на дегустационный конкурс в Нижний Новгород, попробовав ее, эксперты не сразу поверили, что это не специально подготовленная бутилированная, а просто очищенная природой енисейская водопроводная вода. Поэтому наша задача — сохранить высокое качество воды на всем пути ее следования: от водозаборных сооружений до квартир горожан.

Специалисты «КрасКом» перечислили основные достоинства красноярской водопроводной воды:

  • не нуждается в дополнительной очистке, следовательно, не требуются фильтры;
  • не нужны смягчители, потому что она очень мягкая от природы: показатель общей жесткости для водопроводной воды в России регламентирован и не должен превышать 7 градусов, а в Красноярске вода всего 1,1−1,8 градуса;
  • в мягкой воде расходуется в два раза меньше моющих средств;
  • «дружит» с бытовой техникой благодаря общей минерализации в среднем в 8−18 раз ниже допустимого уровня. Это значит, что стиральные и посудомоечные машины, чайники и кофеварки, а также сантехническое оборудование служат долго.

Подробные результаты исследований водопроводной воды в Красноярске за 2023 год по каждому водозабору с разбивкой по районам доступны по ссылке.

ЖКХ