На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег

«Снег сегодня выпал в основном в горах. На Ай-Петри высота снежного покрова составила 4 см, на Ангарском перевале — 2 см. На основной территории снега уже почти нет — температуры положительные», — сообщает Татьяна Любецкая.
По информации синоптиков, в выходные дни — 23, 24 марта — осадки прекратятся. Ночью будет все еще прохладно: 0…+5. Днем в субботу +7…12, в воскресенье +9…14 градусов.
«В понедельник, 25 марта, балканский циклон будет приближаться к полуострову. Усилится южный ветер до 15−20 м/с. Вечером начнутся дожди. Ночью +2…7, днем +12…17. Во вторник, 26 марта, циклон резко изменит погоду Крыма», — уточнили в республиканском гидрометцентре.
Прогнозируются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Южный ветер изменит направление на северо-восточный и усилится до 17−22 м/с. Ночные температуры существенно не изменятся. Дневные понизятся до +5…10. В горах 0…-3.
Со среды, 27 марта, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…9, днем +14…19.
«Последний заход снега — 26 марта. Март — капризный месяц, неверный. Он всегда такой неустойчивый», — объяснила Татьяна Любецкая.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что погода на полуострове будет носить неустойчивый характер. До конца марта стабильного тепла не прогнозировалось.