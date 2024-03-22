Уфаводоканал сообщил об отключениях воды на следующей неделе

Так, в Калининском районе Уфы 26 марта с 10 до 22 часов не будет холодной воды в многоквартирных домах на ул. Транспортная, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.
В этот же день, 26 марта, в Ленинском районе с 11 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Ахметова, 285, 283, 281, 279, 277, 277а, 275, 275/1, 273, 239, 217, 207; переулок Запорожский, 30, 32.
В Советском районе Уфы с 10:30 часов 26 марта до 03:30 часов 27 марта без холодной воды останется дом на ул. Бр. Кадомцевых, 14.
В Ленинском районе с 11 часов 27 марта до 07:00 часов 28 марта холодной воды не будет на ул. Ахметова, 116, 118, 120, 120а, 122, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 138б, 140, 144, 146, 148, 148а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 212, 212а, 214, 214а, 216, 218, 218а, 220, 224, 226, 228; ул. Волжская, 60, 91.
В Советском районе Уфы 27 марта с 10:30 до 17:30 без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Кирова, 99/1, 101/3, 101, 101/1, 101/2, 103.
28 марта в Калининском районе Уфы с 10 до 17 часов отключат холодную воду в домах на ул. Черниковская, 1, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Гончарова, 24.
В Ленинском районе Уфы 28 марта с 10:30 до 22:30 не будет холодной воды на ул. К. Маркса, 44, 46, 48, 48/1, 52, 54, 65/1, 65/2, 71, 83; ул. Революционная, 31, 39/2; ул. Подвойского, 17, 26; ул. Запотоцкого, 8.
В этом же районе Уфы с 23:00 часов 30 марта до 05:00 часов 31 марта холодную и горячую воду отключат в жилом доме по адресу: Лесной проезд, 3/2.