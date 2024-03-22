Крысы в Петербурге захватили новые территории. Борьба с ними начнется в апреле

В 2022 году свободную от грызунов фактическую площадь оценивали в 86% (на 4% больше), а свободными жилыми и пищевыми объектами признали 82% (на 2% меньше). Примечательно, что этот год считали сложным в плане борьбы с крысами, были приняты особые меры по дератизации.