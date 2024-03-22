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Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике

КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Институт Балтийского моря соцсети «ВКонтакте» попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье.

Источник: © РИА Новости

«Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь! Учет тюленей на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего калининградского побережья (а это 157 километров!)», — говорится в сообщении.

Как отметили в учреждении, в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В этот раз они надеются повторить успех.

«Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого <…> вышлют дополнительные инструкции по подсчету», — уточнили в ведомстве.

Организаторы — калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт океанологии РАН.

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