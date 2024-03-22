Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике

«Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого <…> вышлют дополнительные инструкции по подсчету», — уточнили в ведомстве.