Росгидромет назвал шесть самых загрязненных рек Ленобласти

Во Всемирный день водных ресурсов на пресс-конференции ТАСС выступила заместитель директора по развитию Государственного гидрологического института Росгидромета Мария Мамаева. Она рассказала состоянии водоемов и изменении климата в Северо-Западном регионе, а также о национальном проекте, направленном на экологическое оздоровление объектов. Специалист напомнила, что водные ресурсы региона составляют около 13 процентов общероссийских ресурсов. Крупнейшими запасами обладают Ленинградская и Архангельская области, а также Ненецкий автономный округ. Однако гидрологическое состояние некоторых рек в 47-м регионе специалист оценила не на высоком уровне.
— Все регионы Северо-Запада характеризуются высокой водообеспеченностью. Но одновременно хотелось бы сказать о качестве вод. К сожалению, не все реки нашего региона можно назвать чистыми. К наиболее загрязненным относятся притоки Невы в Ленобласти, Волхов, Тосно, Ижора, Славянка и Охта. Проблемы, наверное, до сих пор существуют нерешенные там.
Говоря о факторах, которые влияют на водоемы Северо-Западного региона, Мамаева, помимо естественной изменчивости, назвала антропогенную деятельность и изменение климата.
— Весеннее половодье, которое зачастую сопровождается опасными гидрологическими явлениями в следствие подъемов уровня воды, заторно-зажорных явлений воды, ледохода, они характерны для нашего региона. Последние исследования показывают, что на многих реках нашего региона затопления с негативными последствиями происходят при уровнях воды с обеспеченностью, превышающей 10 процентов. Это указывает на наличие построек и хозяйственных объектов на участках поймах рек, которые систематически затапливаются, — уточнила специалист.
Продолжая мыль об изменении климата, Мамаева рассказала, что за последние годы водный режим на Северо-Западе существенно изменился.
— Мы можем это наблюдать, поскольку и без того нестабильные зимы становятся теплее, интенсивность атмосферных осадков повышается. Все это приводит к тому, что весеннее половодье может происходить в более ранние сроки, — уточнила Мамаева.
Поэтому для решения подобных проблем в регионах активно разрабатываются адаптационные планы. Тот план, который действует в Петербурге, является очень емким и включает в себя много мероприятий. К последним, например, относятся развитие территориальной схемы наблюдений, создание системы берегозащиты, предупреждение наводнений на Неве и другие.