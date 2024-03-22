Росгидромет назвал шесть самых загрязненных рек Ленобласти

Во Всемирный день водных ресурсов на пресс-конференции ТАСС выступила заместитель директора по развитию Государственного гидрологического института Росгидромета Мария Мамаева. Она рассказала состоянии водоемов и изменении климата в Северо-Западном регионе, а также о национальном проекте, направленном на экологическое оздоровление объектов. Специалист напомнила, что водные ресурсы региона составляют около 13 процентов общероссийских ресурсов. Крупнейшими запасами обладают Ленинградская и Архангельская области, а также Ненецкий автономный округ. Однако гидрологическое состояние некоторых рек в 47-м регионе специалист оценила не на высоком уровне.