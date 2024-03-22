Омскую область накроет воздушная масса с Атлантики

«С 23 марта погодные условия будут формироваться под влиянием северной периферии антициклона. На территорию Омской области с Атлантики продолжит поступать теплая воздушная масса. Температура воздуха ежедневно повышается. В ночные часы 23 марта −3… −8°, при прояснении до −14°, в дневные +1…+6°. В Омске ночью −2…-8°., днем +2…+4°. Ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.