Омскую область накроет воздушная масса с Атлантики

«С 23 марта погодные условия будут формироваться под влиянием северной периферии антициклона. На территорию Омской области с Атлантики продолжит поступать теплая воздушная масса. Температура воздуха ежедневно повышается. В ночные часы 23 марта −3… −8°, при прояснении до −14°, в дневные +1…+6°. В Омске ночью −2…-8°., днем +2…+4°. Ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
В воскресенье, 24 марта 2023 года, существенных изменений в погоде, по прогнозу метеорологов, не ожидается. В конце вероятно дня усиление ветра, в отдельных районах порывами до 15 м/с.
Осадки в виде мокрого снега и дождя возобновятся и в понедельник, 25 марта, но в основном в ночные часы. Ночью ожидается 0…-5°, днем +2…+7°. Усиление ветра до 15−18 м/с.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.