Названы районы Башкирии, которые находятся в зоне риска подтопления

В зоне риска подтопления находятся Уфа, Уфимский, Белорецкий, Иглинский, Бижбулякский, Архангельский, Миякинский, Кармаскалинский и Дуванский районы. Об этом сообщили в мэрии башкирской столицы.
В администрации отметили, что подготовка к половодью начали проводить заблаговременно. Осенью расчистили русла и укрепили берега рек. Специалисты проводят чернение и распиловку льда, также уже начали взрывные работы.
«Определили 62 затороопасных участка, которым уделят особое внимание. Для людей, которые живут в зоне возможного подтопления, подготовили 276 пунктов временного размещения», — прокомментировали в мэрии.
В готовности к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций находятся порядка 11 тысяч человек и три тысячи единицы техники.