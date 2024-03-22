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Названы районы Башкирии, которые находятся в зоне риска подтопления

Подготовка к паводку в республике идет полным ходом.

Источник: Аргументы и факты

В зоне риска подтопления находятся Уфа, Уфимский, Белорецкий, Иглинский, Бижбулякский, Архангельский, Миякинский, Кармаскалинский и Дуванский районы. Об этом сообщили в мэрии башкирской столицы.

В администрации отметили, что подготовка к половодью начали проводить заблаговременно. Осенью расчистили русла и укрепили берега рек. Специалисты проводят чернение и распиловку льда, также уже начали взрывные работы.

«Определили 62 затороопасных участка, которым уделят особое внимание. Для людей, которые живут в зоне возможного подтопления, подготовили 276 пунктов временного размещения», — прокомментировали в мэрии.

В готовности к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций находятся порядка 11 тысяч человек и три тысячи единицы техники.