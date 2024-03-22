Восточный выезд в Уфе обеспечили интернетом и связью

Это значит, что связь не будет пропадать, когда автомобилисты и пассажиры будут проезжать по новому выезду на всей протяженности маршрута. Базовые станции МТС на участке от проспекта Салавата Юлаева до правого берега Уфимки полностью покрывают ключевые узлы новой транспортной развязки, включая мост с эстакадой через реку Уфу и участок скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу.