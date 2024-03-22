Воронежский губернатор призвал проголосовать онлайн за объекты благоустройства

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте проекта до 30 апреля. К голосованию допускаются граждане в возрасте от 14 лет. Для участия необходима авторизация с помощью портала госуслуг. Губернатор Александр Гусев также привел примеры, когда воронежцы, отдав свои голоса за объекты для благоустройства, получили новые общественные пространства. В Ленинском районе Воронежа на улице Кропоткина, 4, появился благоустроенный сквер «Мирный». Кроме того, народным выбором для благоустройства можно назвать Никитинский сквер и территорию культурно-досугового центра «Северный» в Воронеже, набережную Тихой Сосны в Острогожске, Пеньковую гору в Калаче, Тамбовское озеро в Павловске.