Воронежский губернатор призвал проголосовать онлайн за объекты благоустройства

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона проголосовать онлайн за объекты, которые участвуют в отборе для дальнейшего благоустройства в 2025 году. Общественные территории, которые станут победителями, реконструируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из Воронежской области в голосовании участвуют 33 проекта из 12 населенных пунктов. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале в пятницу, 21 марта.
Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте проекта до 30 апреля. К голосованию допускаются граждане в возрасте от 14 лет. Для участия необходима авторизация с помощью портала госуслуг. Губернатор Александр Гусев также привел примеры, когда воронежцы, отдав свои голоса за объекты для благоустройства, получили новые общественные пространства. В Ленинском районе Воронежа на улице Кропоткина, 4, появился благоустроенный сквер «Мирный». Кроме того, народным выбором для благоустройства можно назвать Никитинский сквер и территорию культурно-досугового центра «Северный» в Воронеже, набережную Тихой Сосны в Острогожске, Пеньковую гору в Калаче, Тамбовское озеро в Павловске.
— Как будет выглядеть ваш город, решаете вы. С начала проведения голосования, за два года, мы благоустроили 21 объект. Направили на обновление этих пространств почти 340 млн рублей, — отметил Александр Гусев.
РИА «Воронеж» публиковало полный список общественных территорий, которые участвуют в голосовании. Волонтерами на голосовании стали 455 жителей региона.