Берега озера Абрау-Дюрсо покрылись черной пеной

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края, Вениамин Голубитченко, прибыл на место 22 марта и сообщил, что экологической катастрофы нет, по его словам, это не выходит за рамки нормы. Он предположил, что пена имеет естественное происхождение. Об этом пишет телеграм-канал «Жизнь Абрау».



По его специалиста, это погибшая трава уруть. Эксперт объяснил, что черная пена имеет естественное происхождение и связана с выбросами растительности и мусора. Также он подчеркнул, что ситуация не выходит за рамки обычных процессов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре жители обнаружили массовую гибель рыбы в канале Пашковского микрорайона. По словам местных жителей, водоем был засыпан застройщиком объекта, расположенного рядом с ним. Перед началом строительных работ рыба спокойно обитала в канале.