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Преподаватель математики в школе Сочи стала учителем года Кубани

На Кубани назвали имя учителя года региона.

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

Им стала преподаватель математики в школе № 19 Сочи Анастасия Ферафонтова. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Анастасия Ферофонтова — не первый педагог в своей семьей. Преподавателями стали ее мама и брат. По словам учителя, повысить успеваемость помогла система с карточками для запоминания.

«Профессия учителя — сложная, но математик трудных задач не боится, а предпочитает их решать», — поделилась Анастасия Ферафонтова.

Педагог отметила, что обучает ребят не только в стенах школы.

«И за ее пределами решаем с детьми различные жизненные ситуации, интерпретируя их в математические алгоритмы», — добавила преподаватель математики.

Всего на конкурс подавали заявки более 1500 кубанских учителей. На краевой этап прошли 52 педагога. А пять человек стали финалистами.

«Внедрение креативных методик и собственных разработок обучения в сложном предмете школьной программы помогли Анастасии добиться высокой успеваемости учеников. А также стать лучшей среди 50 сильнейших педагогов края», — написал глава региона.

Теперь Анастасия Ферафонтова представит Краснодарский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Глава региона пожелал педагогу удачи.

образование