Горный инженер Гребенюк объяснил, когда происходят обвалы в шахтах

18 марта в Амурской области случилось обрушение в руднике «Пионер», и под завалами оказались рабочие-вахтовики. Связи с ними нет до сих пор, в спасении участвуют больше 200 человек, в том числе из Кузбасса. kuzbass.aif.ru рассказывает, что известно о ЧП к вечеру 22 марта.