Горный инженер Гребенюк объяснил, когда происходят обвалы в шахтах

Горный инженер Илья Гребенюк рассказывает kuzbass.aif.ru, почему до сих пор происходят обвалы на шахтах и рудниках. Поводом для вопроса стало обрушение в Амурской области, где под завалами находятся 13 человек.
«Случаются непредвиденные выбросы, горные удары и многие другие явления, вероятность которых можно снизить, предупредить, но не исключить. Например, горный удар спрогнозировать практически невозможно. Горное производство относится к опасным производственным объектам, где высока вероятность аварий», — говорит специалист.
Также Илья добавляет, что мониторинг бывает разный: либо локальный на выявленных сложных участках, либо общий. Если опасные места вовремя не выявили, это вызывает риск возникновения аварий.
18 марта в Амурской области случилось обрушение в руднике «Пионер», и под завалами оказались рабочие-вахтовики. Связи с ними нет до сих пор, в спасении участвуют больше 200 человек, в том числе из Кузбасса. kuzbass.aif.ru рассказывает, что известно о ЧП к вечеру 22 марта.