Туман опустится на Самарскую область ночью и утром 23 марта

В субботу, 23 марта, в Самарской области снова ожидается туман. Он опустится на регион ночью и задержится утром. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области и Самаре видимость при тумане может быть 500 метров и менее, — сообщили в ГИБДД Самарской области.
Водителям и пешеходам порекомендовали быть внимательными на дороге. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Напомним, в этот день будет без осадков, ветер прогнозируется слабый, а температура достигнет +2…+7 °C. В ночь похолодает до −3…-8 °C и появится юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с.