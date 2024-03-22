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Туман опустится на Самарскую область ночью и утром 23 марта

В Самарской области видимость при тумане может быть меньше 500 метров 23 марта.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 75% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 23 марта, в Самарской области снова ожидается туман. Он опустится на регион ночью и задержится утром. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области и Самаре видимость при тумане может быть 500 метров и менее, — сообщили в ГИБДД Самарской области.

Водителям и пешеходам порекомендовали быть внимательными на дороге. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Напомним, в этот день будет без осадков, ветер прогнозируется слабый, а температура достигнет +2…+7 °C. В ночь похолодает до −3…-8 °C и появится юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с.