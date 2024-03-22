К Омску приближаются шквалистый ветер и потепление до +7

В воскресенье, 24 марта, существенных изменений в погоде не ожидается. В конце дня усиление ветра, в отдельных районах порывами до 15 м/с. Осадки в виде мокрого снега и дождя возобновятся в понедельник, 25 марта. Небольшие по количеству они будут наблюдаться в основном в ночные часы. Облачность сдержит понижение температуры воздуха. Ночью ожидается 0…-5, днем +2…+7. Усиление ветра до 15−18 м/с.