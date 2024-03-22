К Омску приближаются шквалистый ветер и потепление до +7

Синоптическую ситуацию в Омской области прокомментировала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
«С 23 марта погодные условия будут формироваться под влиянием северной периферии антициклона. На территорию Омской области с Атлантики продолжит поступать теплая воздушная масса. Температура воздуха ежедневно повышается. В ночные часы 23 марта −3… −8, при прояснении до −14, в дневные +1…+6. В Омске ночью −2…-8., днем +2…+4. Ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с», — рассказала Наталия Криворучко.
В воскресенье, 24 марта, существенных изменений в погоде не ожидается. В конце дня усиление ветра, в отдельных районах порывами до 15 м/с. Осадки в виде мокрого снега и дождя возобновятся в понедельник, 25 марта. Небольшие по количеству они будут наблюдаться в основном в ночные часы. Облачность сдержит понижение температуры воздуха. Ночью ожидается 0…-5, днем +2…+7. Усиление ветра до 15−18 м/с.