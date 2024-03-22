Специалисты рассказали, как школьникам поступить в единственный на Южном Урале класс ФСБ

«Вместе с наставниками кадеты заполнили необходимый пакет документов для оформления личных дел с целью последующей их передачи в учебные заведения. Важной процедурой для формирования личного дела является прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации для получения информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук будущих военнослужащих», — рассказали в УФСБ.