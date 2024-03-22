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Специалисты рассказали, как школьникам поступить в единственный на Южном Урале класс ФСБ

Специалисты рассказали, как школьникам поступить в единственный на Южном Урале класс ФСБ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, на базе Образовательного центра № 5 Челябинска второй год функционирует профильный класс органов федеральной службы безопасности. Он был открыт по инициативе регионального Управления ФСБ.

«Учащиеся принимаются в результате конкурсного отбора. От ребят требуется успешно пройти собеседование, строгий медицинский отбор, отвечающий требованиям военно-врачебной комиссии, сдать спортивные нормативы, соответствующие их возрастной категории, предусмотренные для поступления кандидатами в ведомственные образовательные организации», — прокомментировали в пресс-службе контрразведчиков.

Сотрудниками и ветеранами ведомства ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся старших классов к поступлению в высшие учебные заведения.

Так, 20 марта состоялась встреча действующих сотрудников УФСБ и выпускников профильного класса — кандидатов на учебу в образовательные организации по направлению военной службы, основной из которых выступает Академия ФСБ России.

«Вместе с наставниками кадеты заполнили необходимый пакет документов для оформления личных дел с целью последующей их передачи в учебные заведения. Важной процедурой для формирования личного дела является прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации для получения информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук будущих военнослужащих», — рассказали в УФСБ.

О дальнейшей процедуре поступления в образовательные организации ФСБ России и требованиях к абитуриентам на встрече рассказала сотрудник Управления Анастасия Анисимова. Школьникам еще предстоит процесс сдачи государственных экзаменов и спортивных нормативов.

Ранее сообщалось, что в конкурсном отборе могут принять участие десятиклассники Образовательного центра № 5, а также выпускники девятых классов других школ города. Главными критериями для претендентов станут общее состояние здоровья и хорошие физические данные.

образование