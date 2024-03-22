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На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах

КРАСНОДАР, 22 мар — РИА Новости. Суд ограничил в родительских правах жительницу Краснодарского края, которая оставила шестерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, уехав решать личные проблемы, уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, 19 января 32-летняя женщина более чем на сутки оставила своих шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет без присмотра и пищи в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек и уехала к бывшему сожителю в другой район края.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей (статья 125 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ)… В настоящее время женщина ограничена судом в родительских правах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, где им оказывается психологическая помощь. Их мать в ходе допроса признала вину. Уголовное дело передано в суд.

Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. Мать пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырёх дней. По данным надзорного ведомства, на тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер. А мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.

СК