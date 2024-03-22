На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах

Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. Мать пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырёх дней. По данным надзорного ведомства, на тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер. А мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.