На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах

По версии следствия, 19 января 32-летняя женщина более чем на сутки оставила своих шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет без присмотра и пищи в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек и уехала к бывшему сожителю в другой район края.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей (статья 125 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ)… В настоящее время женщина ограничена судом в родительских правах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, где им оказывается психологическая помощь. Их мать в ходе допроса признала вину. Уголовное дело передано в суд.
Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. Мать пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырёх дней. По данным надзорного ведомства, на тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер. А мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.