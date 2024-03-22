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Волгоградским рыбакам до лета запретили ловить щуку на Дону

По 25 апреля запретили рыбакам ловить щуку в бассейне реки Дон.

Нарушителям грозит штраф, а особо злостные могут попасть и под уголовное преследование.

Ловля щуки запрещена в этой реке любым способом, уточняют в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства. Штраф может составить до пяти тысяч рублей.

штрафы