В центре Челябинска появятся две жанровые скульптуры

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска поддержать предложения инициаторов», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Итоговое заключение по результатам обсуждения направят в комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города.
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