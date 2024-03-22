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В центре Челябинска появятся две жанровые скульптуры

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, ФедералПресс. В Челябинске на набережной реки Миасс появится скульптура «Влюбленные». Также возле Южно-Уральского государственного медицинского университета на улице Воровского соорудят художественную скульптуру «Врач». Об этом рассказали в мэрии города.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска поддержать предложения инициаторов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоговое заключение по результатам обсуждения направят в комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города.

Появление скульптуры «Влюбленные» инициировал «Международный институт дизайна и сервиса».

Памятник врачу у медицинского университета предложил возвести сам вуз.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в снежинском парке культуры и отдыха установлена новая скульптура. Это бронзовый спящий медведь с цитатой Путина.

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