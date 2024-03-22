В центре Челябинска появятся две жанровые скульптуры

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, ФедералПресс. В Челябинске на набережной реки Миасс появится скульптура «Влюбленные». Также возле Южно-Уральского государственного медицинского университета на улице Воровского соорудят художественную скульптуру «Врач». Об этом рассказали в мэрии города.