Введут ли в Казахстане оценку расходов получателей АСП

Почему они сидят в этой базе, если они уже имеют работу? Этот вопрос распадается на две части. Первая часть — да, они реально мало зарабатывают, поэтому они не могут содержать свои семьи. Это могут быть уборщицы, библиотекари, низкоквалифицированные рабочие, которые работают, но не могут вытащить семью из бедности. Их достаточно много, они скрывают свои доходы, используют разные схемы. Самая простая — человек договорился со знакомыми, его формально на работу взяли и начисляют минимальную зарплату, чтобы он получал соцпомощь, а зарплату в конвертах..